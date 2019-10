Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - 2 leicht Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung

Warendorf (ots)

Vermutlich die sehr warme Witterung führte in Ahlen, in einer Wohnung auf der Kohlenstraße, zu einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration. Ein 47-jähriger Ahlener kam gegen 11.30 Uhr in das Wohnzimmer der Familie. Dort fand er seine 14-jährige Tochter vor, die sehr schläfrig und betäubt wirkte. Daraufhin verständigte der Ahlener die Feuerwehr. Als die Rettungswagebesatzung das Haus betrat, schlug der CO-Warner an. Deshalb verließen alle Person das Haus. Eine Messung durch die alarmierte Feuerwehr und die Stadtwerke ergab eine erhöhte CO-Konzentration in mehreren Räumen. Ein hinzugezogener Bezirksschornsteinfeger konnte diese Erhöhung erklären. Vermutlich durch die warme Witterung entstand ein zu hoher Druck im Abluftrohr. Dies führte beim Anheizen dazu, dass die Abgase nicht ordentlich entweichen konnten und sich u.a. im Wohnzimmer ausbreiteten. Das 14-jährige Mädchen wurde leicht verletzt in ein nahegelendes Krankenhaus gebracht. Vorsorglich wurde auch der Vater in einem Krankenhaus untersucht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell