POL-WAF: Everswinkel. Verkehrsunfallflucht, Fahrer flüchtet zu Fuß

Warendorf (ots)

Ein 19- jähriger Mann fiel am Samstag, 12.10.2019, gegen 05.15 Uhr Zeugen dadurch auf, das er mit seinem grauen Daimler Benz auf der Kreisstraße 3 von Warendorf in Richtung Everswinkel in Schlangenlinien fuhr.

Der Zeuge informierte die Polizei, die den PKW in Everswinkel feststellen konnten und anhalten wollten. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr in die Münsterstraße, wo er einen Metallzaun und einen Stromkasten beschädigte. Anschließend ließ der 19-Jährige den PKW zurück und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der 19-Jährige angetroffen werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 19-Jährigen festgestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der PKW wurde sichergestellt, es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 1.500 Euro.

