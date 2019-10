Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Hoher Sachschaden bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019 kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Alleinunfall in Sassenberg. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 475 und kam vermutlich durch Übermüdung von der Fahrbahn an. Da der Warendorfer stark gegen lenkte, verlor er die Kontrolle über das Auto und geriet in den Graben. Der junge Mann blieb unverletzt, aber sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Verdachts des Gefährdung des Straßenverkehrs stellten Polizisten den Führerschein sicher.

