Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Durch Handy abgelenkt - Verkehrsunfall die Folge

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019 ereignete sich gegen 16.05 Uhr ein Verkehrsunfall in Sassenberg, Langewiese, bei dem eine Ablenkung durch das Handy wahrscheinlich war.

Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad einen Fahrradweg in Richtung der Straße Torfkuhle und wollte die K 44 überqueren. Gleichzeitig befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße in Richtung Warendorf. Während die Sassenbergerin mit ihrem Handy telefonierte, fuhr sie über die Straße und stieß mit dem Auto des Sassenbergers zusammen. Die Heranwachsende stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 1.800 Euro.

