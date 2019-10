Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Defektes Licht führte zu Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Freitag, 11.10.2019 kontrollierten Polizisten gegen 00.40 Uhr in Oelde einen 52-Jährigen, weil das Licht seines Fahrrads defekt war. Der Oelder war damit auf der Straße In der Geist in Richtung Autobahn unterwegs. Bei der Überprüfung des Oelders stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert war. Da der 52-Jährige mit dem Wert von 2,30 Promille absolut fahruntüchtig war, ließen ihm die Einsatzkräfte eine Blutprobe entnehmen.

