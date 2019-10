Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Scheinwerfer beim "Licht-Test 2019" richtig einstellen

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Die Polizei und die Deutsche Verkehrswacht weisen auf die Wichtigkeit ordnungsgemäßer und richtig eingestellter Beleuchtung an Fahrzeugen hin. Die Kraftfahrzeug-Innung bietet im laufenden Monat den kostenlosen Check in Meisterbetrieben an.

"Falsch eingestellte Scheinwerfer können beim Gegenverkehr zum Blindflug führen" warnt der Geschäftsführer der Verkehrswacht im Kreis Warendorf, Werner Schweck. Die Beleuchtung sei ein wesentliches Element der Verkehrssicherheit von Fahrzeugen, so Schweck. Kfz-Gewerbe und Verkehrswacht haben beim Licht-Test 2018 bei mehr als 30 % der überprüften Pkw Fehler festgestellt. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Polizei und die Verkehrswacht an der Aktion Licht-Test. Nach Terminvereinbarung mit einem teilnehmenden Meisterbetrieb der Kraftfahrzeug-Innung wird die Beleuchtungsanlage auf Herz und Nieren geprüft. Gleichzeitig achtet die Polizei verstärkt auf die ordnungsgemäße Beleuchtung von Fahrzeugen und weist darauf hin, Fehler an den Beleuchtungseinrichtungen auch mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld zu ahnden. "Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit", sagt Polizeidirektorin Mersch-Schneider, "mit Dunkelheit, Nässe und niedrigeren Temperaturen steigt die Gefahr von Verkehrsunfällen." Umso wichtiger sei bei diesen Verhältnissen eine funktionierende und richtig eingestellte Beleuchtung.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell