Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Radfahrer wich aus - verletzt und Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, 13.30 Uhr nahm eine Fahrt mit dem Fahrrad für einen Beckumer kein gutes Ende. Der 45-Jährige befuhr die Sachsenstraße in Richtung Holtmarweg. Als er in Höhe der Langobardenstraße einem in die Sachsenstraße einbiegenden entgegenkommenden PKW auswich, fuhr der Beckumer mit dem Fahrrad gegen das linke Heck eines gesparkten Autos. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Verkehrsunfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der 45-Jährige führte daraufhin einen Vortest durch, der mit 1,38 Promille positiv war. Folglich nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Blutprobenentnahme.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell