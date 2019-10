Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Betrüger versuchten Geld zu erbeuten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.10.2019 forderte ein "falscher Sohn" Bargeld von einem Ennigerloher. Der Senior schenkte dem Anrufer Glauben und wollte mehrere tausend Euro von seiner Bank abholen. Dank der aufmerksamen Mitarbeiterin des Geldinstituts konnte der versuchte Betrug aufgedeckt werden.

Bisher wurden der Polizei am Mittwoch drei weitere Betrugsversuche bekannt. In einem Fall war es der falsche Enkel, in zwei weiteren Fällen eine falsche gute Freundin.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie am Telefon um Bargeld oder Wertgegenstände gebeten werden! In den meisten Fällen versuchen Betrüger mit einer Lügengeschichte an Ihr Erspartes zu kommen. Sei es der Auto- oder Immobilienkauf, eine Notlage aufgrund eines Verkehrsunfalls oder gar die festgenommene Einbrecherbande, die bei Ihnen einbrechen wollte. Beenden Sie diese Telefonate und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell