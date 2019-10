Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fahranfängerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.10.2019 verletzte sich eine Fahranfängerin gegen 16.10 Uhr bei einem Alleinunfall auf der B 51 in Ostbevern schwer. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße in Richtung Glandorf. Kurz hinter der Einmündung zur L 830 geriet sie mit ihrem Auto auf den angrenzenden Grünstreifen. Dadurch drehte sich der Pkw und schlug am linken Fahrbahnrand in den Graben ein. Hier überschlug sich das Fahrzeug einmal komplett. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Ostbevernerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

