Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Gabeslstapler gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen am Montag, 7.10.2019 gegen 23.35 Uhr einen orangen Gabelstapler der Marke Toyota aus einer Lagerhalle eines Holzhandels an der Straße Tich in Beelen. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Gabelstaplers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

