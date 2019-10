Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Junge bei einem Verkehrsunfall am Montag, 7.10.2019, 16.05 Uhr in Beelen auf der Greffener Straße. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Greffener Straße in Richtung ortsauswärts. Als die Beelenerin die Einmündung Osthoff passierte, fuhr der Achtjährige aus der Straße gegen die rechte Seite des Pkws. Dabei fiel der Schüler auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Rettungskräfte brachten den Beelener zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 2.200 Euro.

