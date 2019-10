Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.10.19 kam es gegen 14.10 Uhr in Oelde auf der Keitlinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 29-jährige Beckumerin kam von der BAB 2 und beabsichtigte mit ihrem PKW nach links auf die Keitlinghauser Straße in Richtung Oelde abzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Fahrzeug einer 81-Jährigen zusammen, die die Landstraße in Richtung Sünninghausen befuhr. Die Wadersloherin und ihr 79-jähriger Beifahrer wurden hierbei verletzt. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 29-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kümmerte sich selbstständig um ihre ärztlich Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

