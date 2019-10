Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Am 07.10.2019 gegen 16:25 Uhr beabsichtige ein 81-jähriger Drensteinfurter vom Radweg entlang der B 58 kommend, diese in Höhe der Anschrift Ossenbeck 6 zu überqueren. Er stieß dabei mit dem Pkw eines 62-jährigen Drensteinfurters zusammen, der die B 58 aus Richtung Ascheberg kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 81-Jährige schwer, sein Fahrrad zerriss in zwei Teile. Der 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die B 58 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Bergungsarbeiten, für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

