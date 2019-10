Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel - Auffahrunfall mit einer Verletzten

Warendorf (ots)

Am 07.10.2019, gegen 11.38 Uhr kam es in Alverskirchen-Everswinkel auf der Landstraße 793 / Telgter Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 44-jähriger Pole steht mit einem Fiat Ducato an der Kreuzung vor einer rotlichtzeigenden Ampel. Eine 22-jährige Arnsbergerin, die auf der L 793 in Richtung Münster fährt, bremst zu spät und fährt auf den stehenden Fiat auf. Die 22-jährige wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Sie wird durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Fiat Ducato blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.800,- Euro an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell