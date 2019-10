Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum - 1 Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 07.10.2019 kam es gegen 13.40 Uhr in Beckum auf der Ahlener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Everswinkeler beabsichtigte mit seinem Volvo vom Grundstück einer Kläranlage an der Straße Werse auf die Ahlener Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen auf der Ahlener Straße in Richtung Landstraße 794 fahrenden Daimler eines 31-jährigen aus Ahlen. Durch den Zusammenstoß der beiden PKW wurde die 29-jährige Beifahrerin des Ahleners leicht verletzt. Die schwangere 29-jährige wurde durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt. Sie konnte anschließend mit ihrem Mann nach Hause fahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000,- Euro.

