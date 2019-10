Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit leichten Verletzungen nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus

Warendorf (ots)

Am Montag, 7.10.2019 verletzte sich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall gegen 10.05 Uhr auf der Splieterstraße in Warendorf leicht. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Splieterstraße in Richtung ortsauswärts. Als er nach links in die Straße Am Holzbach abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der auf dem Gehweg stadteinwärts fahrenden Fahrradfahrerin. Rettungskräfte brachten die 58-jährige Warendorferin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

