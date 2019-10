Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Ohne Führerschein aber unter Alkoholeinwirkung mit dem Auto unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019, um 16.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Warendorf auf der Schückingstraße in Sassenberg einen 57-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 57-jährige aus Sassenberg nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die Einsatzkräfte brachten den Sassenberger zur Polizeiwache Warendorf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

