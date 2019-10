Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Betrunkener Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2019, um 16.22 Uhr, befuhr eine 25-jährige Ahlenerin mit ihrem Fiat 500 die Straße "Im Pattenmeicheln" in Richtung Gemmericher Straße. An einer Engstelle kam der 25-Jährigen ein Opel Vectra entgegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der Opel-Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Da ein Zeuge den alarmierten Polizeibeamten das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nennen konnte, war der Standort des Pkw schnell ermittelt. Die Beamten trafen an der Halteranschrift zwei alkoholisierte Tatverdächtige an, die jedoch eine Tatbeteiligung bestritten. Die Polizeibeamten leiteten gegen beide, einen 29-jährigen Ahlener und einen 37-jährigen Ennigerloher, Strafverfahren ein und ließen Blutproben entnehmen. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell