Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 02.10.2019 kam es gegen 15.10 Uhr in Ennigerloh an der Kreuzung Westring / Zum Buddenbaum zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Eine 67-jährige Ennigerloherin befuhr die Straße Zum Buddenbaum aus Richtung Hoetmar in Richtung Ennigerloh. An der Einmüdung Zum Buddenbaum / Westring wollte die 67-jährige nach rechts in den Westring einbiegen. Sie übersah beim Abbiegen eine Fußgängerin. Die 61-jährige aus Ennigerloh überquerte an der dortigen Ampel die Straße. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht.

