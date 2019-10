Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Blutentnahme nach Sturz eines Fahrradfahrers

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz am Dienstag, 01.10.2019, um 21.20 Uhr, auf dem Hansering in Warendorf zu. Der 46-jährige Warendorfer hatte mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh-/Radweg am Hansering befahren. Hierbei stürzte er mit seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 46-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Rauschmitteln stand. Sie ordneten bei dem Warendorfer eine Blutentnahme an.

