Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Wohnhausbrand durch Feuerwehr gelöscht

Warendorf (ots)

Am Montag, 30.09. 2019, um 12.35 Uhr, kam es auf der Oelder Straße in Beckum zu einem Wohnhaus. Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich ein Feuer im Terrassenbereich entzündet, wodurch die Fensterscheiben des Wohnhauses zerplatzten. Hierdurch griff das Feuer auf das Mobiliar über. Eine anwesende Bewohnerin konnte sich aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr Beckum löschte den Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Oelder Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

