POL-WAF: Sassenberg-Füchtof. Diebstahl eines VW T6 Multivan

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 30.09.2019, stahlen unbekannte Täter auf der Knetterhauser Straße in Füchtorf einen VW T6 Multivan. Das Fahrzeug ist im unteren Bereich bis zur Höhe des Türgriffes in rot und im oberen Bereich weiß lackiert. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen WAF-G 13 angebracht. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

