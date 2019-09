POL-WAF: Oelde. Pkw nach Unfall mit Verletzten flüchtig

Polizei Warendorf

Am Montag, 30.09.2019, um 06.35 Uhr, ereignete sich auf der Rhedaer Straße in Oelde ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 46-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzte. Der 46-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Rhedaer Straße in Fahrtrichtung Am Landhagen. Kurz vor dem Kreisverkehr kam ihm ein silberner oder weißer größerer Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Der 46-Jährige wich nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der 46-Jährige. Mitarbeiter der Feuerwehr Oelde bargen den Verletzten aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

