Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Von der Fahrbahn abgekommen und im Graben festgefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 28.09.2019, um 22.30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der K 3 zwischen Warendorf und Everswinkel. Als die Beamten an der Unfallörtlichkeit eintrafen stellten sie fest, dass ein 41-jähriger Autofahrer aus Münster mit seinem Pkw die K 3 befahren hatte. Dabei war er mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich im angrenzenden Straßengraben festgefahren. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem 41-Jährigen den Pkw aus dem Graben zu schieben. Bei der Sachverhaltsklärung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Münsteraner unter Alkoholeinwirkung stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Warendorf und ordneten eine Blutentnahme an. Bei der weiteren Überprüfung stellten sie zudem fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

