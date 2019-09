Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Unbekannte brechen Staubsaugerautomaten auf

Warendorf (ots)

In der Nacht von Samstag, den 28.09.2019, auf Sonntag, den 29.09.2019, hatten es bislang unbekannte Täter auf Staubsaugerautomaten im Bereich Beckum abgesehen. An einer Tankstelle an der Vorhelmer Straße in Beckum-Roland hebelten die Täter zwei Automaten auf und entwendeten eine unbekannte Menge Münzgeld.

Auch an einer SB-Waschanlage in Beckum-Neubeckum brachen die Unbekannten einen Staubsaugerautomaten und einen Hochdruckreiniger auf, fanden dort aber kein Bargeld vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell