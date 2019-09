Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Eine 66-jährige Waderloherin befuhr mit ihrem Pkw die Bornefelder Straße aus Richtung Wadersloh kommend. An der Einmündung zur Glennestraße (K54) kollidierte die 66-Jährige mit einem von rechts kreuzenden Pkw eines 63-jährigen Langenbergers. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten in nachgelegene Krankenhäuser. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Auch ein Verkehrszeichen und ein Telefonmast wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 33500 Euro.

