Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. 53-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Unfall am Donnerstag, 26.09.2019, um 20.45 Uhr, auf der Warendorfer Straße in Beelen zu. Er befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Warendorf. Hier verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der 53-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

