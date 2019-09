Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines Leichtkraftrades bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (26.09.2019, 15.00 Uhr) stellte ein 40-jähriger Mann aus Gelsenkirchen seinen LKW auf einem Parkstreifen an der Wallpromenade ab. Ein 60-jähriger Mann aus Warendorf fuhr mit seinem Leichtkraftrad an dem rechtszeitig geparkten LKW vorbei. Zeitgleich beabsichtigte der LKW Fahrer seine Fahrt fortzusetzen. Beim Anfahren übersah er den neben seinen LKW befindlichen Zweiradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Warendorfer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein geringer Sachschaden

