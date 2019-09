Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall am Kreisverkehr leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 26.09.2019, 16:00 Uhr, befuhren eine 25-jährige Frau aus Hamm und eine 37-jährige Frau aus Ennigerloh die Warendorfer Straße (L547) in Ahlen. An einer Baustellen Ampel in Tönnishäuschen musste die junge Frau aus Ennigerloh verkehrsbedingt warten, die 25-Jährige bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr auf den unfallbeteiligten PKW auf. Dabei verletzte sich die Frau aus dem Kreis Warendorf leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell