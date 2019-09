Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blutentnahme und Führerschein nach Unfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, um 20.50 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurantes auf der Straße In der Geist in Oelde. Ein 37-jähriger aus Wadersloh, der sich in dem Schnellrestaurant aufhielt, sah, wie ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken seinen Pkw beschädigte. Er ging daraufhin nach draußen, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. Da dieser sich offensichtlich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernen wollte, zog der 37-Jährige den Zündschlüssel an dem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Der Unbekannte entfernte sich zunächst zu Fuß, konnte aber durch die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Bei der Überprüfung und der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 45-jährige Autofahrer aus München unter Alkoholeinwirkung stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Oelde und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

