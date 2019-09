Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Bargeld bei Einbruch in Vereinsheim gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 22.09.2019, und Mittwoch, 25.09.2019, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim Im Erlfeld in Drensteinfurt ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim. Hier stahlen sie aus zwei Geldkassetten, die sich im Thekenbereich und in der Küche befanden, einen geringen Bargeldbetrag. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

