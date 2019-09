Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Weißer Kleintransporter mit Anhänger nach Unfall flüchtig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2019, um 10.00 Uhr, ereignete sich auf der Stromberger Straße in Wadersloh eine Verkehrsunfallflucht. Auf einem Tankstellengelände rangierte eine weißer Kleintransporter mit einem angehängten Autotransportanhänger. Hierbei prallte er gegen einen abgestellten grauen Audi und beschädigte diesen im vorderen, rechten Bereich. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt in Richtung Ortsausgang. An dem Kleintransporter befanden sich Kennzeichen aus Warendorf. Personen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

