Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ohne Führerschein aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 24.09.2019, um 20.12 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Oelde auf der Bahnhofstraße in Oelde einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 26-jährige Oelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bemerkten sie, dass der junge Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Einsatzkräfte brachten den 26-Jährigen zur Polizeiwache Oelde und ordneten eine Blutentnahme an.

