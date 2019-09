Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 24.9.2019 ging gegen 13.30 Uhr der Hinweis auf eine mögliche vermisste Person in Warendorf, Neuwarendorf ein. Ein 77-Jähriger hatte eine schwimmende Person in dem See eines Campingplatzes beobachtet. Diese Person sei plötzlich verschwunden und nicht wieder aus dem Wasser gestiegen. Daraufhin führten Polizei, Feuerwehr und DLRG einen umfangreichen Sucheinsatz am und im Gewässer durch. Bei den Ermittlungen auf dem Campingplatz ergaben sich für die Polizei keine Hinweise auf eine mögliche vermisste Person. Die Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber, Tauchern sowie einem Sonarboot verliefen negativ.

