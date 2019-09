Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Brand in Lagerraum eines Gehöfts

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 22.9.2019 kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Brand in einem Lagerraum eines Gehöfts in der Everswinkler Bauernschaft Müssingen. In dem Lagerraum brannten Holzhackschnitzel, mit der die Heizungsanlage befeuert wird. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

