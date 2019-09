Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand am Sonntagnachmittag

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 22.9.20198 kam es gegen 14.30 Uhr zu einem weiteren Brand auf dem Ascheplatz der Don-Bosco-Schule in Ahlen. Ein unbekannter hatte dort einen Reifen, einen Bürostuhl, einen Ventilator sowie Äste angezündet. Wer hat am Sonntagnachmittag im Umfeld des Ascheplatzes verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Hinweise zu Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

