Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Erster Ford S-Max in der KPB Warendorf eingetroffen Landrat Dr. Olaf Gericke übergibt den ersten Ford S-Max an die Abteilungsleiterin Polizei, Katja Kruse

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am heutigen Montag übergab Landrat Dr. Olaf Gericke der Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Katja Kruse, den ersten neuen Streifenwagen vom Typ Ford S-Max. Der "S-Max" hatte bereits im Praxistest durch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wachdienst in der Kategorie "Van" die Nase vorn. Aus den Testphasen sind viele Wünsche der Kolleginnen und Kollegen in das Fahrzeug übernommen worden. Darunter zählen Arbeitsleuchten in und am Fahrzeug sowie ein verbessertes volldigitales Videoeigensicherungssystem nach vorn und hinten mit Kontrolldisplay. Neu sind auch die blauen Front-, Kreuzungs- und Heckblitzer sowie Dachblinkleuchten. "Ich bin erfreut darüber, dass die Landesregierung ihr Versprechen eingehalten hat optimale Bedingungen hinsichtlich der Fahrzeuge und der Ausrüstung für die Polizei zu schaffen" sagte Dr. Olaf Gericke bei der Übergabe. Mit seiner Ausstattung erfüllt der Ford S-Max die Anforderungen des polizeilichen Alltags.

