Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Blutentnahme und Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Montag, 23.09.2019, um 09.55 Uhr, ordneten Einsatzkräfte nach einem Verkehrsunfall auf dem Orkotten in Telgte bei einem 74-jährigen Autofahrer eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Der Senior aus Telgte war mit seinem Pkw auf dem Orkotten in Fahrtrichtung Münstertor unterwegs. Hier musste er mit seinem Pkw hinter dem Fahrzeug eines vorausfahrenden Autofahrers aus Coesfeld verkehrsbedingt anhalten. Dabei rollte der Pkw des Telgters auf der leicht abschüssigen Straße nach vorne und stieß gegen den Pkw des Coesfelders. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei Telgter Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Darufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem 74-Jährigen an und stellten seinen Führerschein sicher.

