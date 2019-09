Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit Schleuder auf Scheiben geschossen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.09.2019, um 21.27 Uhr, erhielt die Polizei Warendorf fernmündlich darüber Kenntnis, dass auf der Emsstraße in Warendorf ein Unbekannter aus seiner Wohnung mit einer Schleuder auf das gegenüberliegende Haus schießen würde. Auch solle der Unbekannte einen Schuss auf den Zeugen abgegeben habe. Bei der Sachverhaltsabklärung trafen die Einsatzkräfte den 44-jährigen Schützen an. Da dieser während des Gespräches körperlich stark abbaute, forderten sie einen Rettungswagen an. Nach der ärztlichen Versorgung im Krankenhaus wurde der 44-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen.

