Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. 84-Jähriger nach Sturz mit Elektrofahrstuhl schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 84-jähriger Fahrer eines Elektrofahrstuhls bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 21.09.2019, um 14.15 Uhr, auf der Bahnhofstraße in Ennigerloh. Der Senior war mit seinem Elektrofahrtstuhl auf der Bahnhofstraße in Richtung Allestraße unterwegs. Während der Fahrt überfuhr er den Standfuß einer Absperrbake und sein Elektrofahrstuhl kippte zur Seite. Bei dem Sturz verletzte sich der Senior schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

