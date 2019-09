Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verbale Auseinandersetzung endet mit Schlägen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.09.2019, um 03.30 Uhr, endete eine zunächst verbale Auseinandersetzung für einen 44-jährigen Ahlener mit Gesichtsverletzungen. Der 44-Jährige war mit Bekannten auf der Oststraße in Ahlen unterwegs. Hier kam ihnen eine Gruppe von vier Personen entgegen. Es ergab sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, in deren Verlauf der 44-Jährige von einem Unbekannten aus der anderen Gruppe ins Gesicht geschlagen wurde. Nach den Schlägen hielten die anderen aus der Gruppe den Angreifer zurück und sie entfernten sich von der Örtlichkeit. Der Schläger war etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 170 Zentimeter groß. Er hatte eine südländische Erscheinung, eine schlanke Figur und trug dunkle, kurze Haare. Personen, die Angaben zu dem unbekannten Schläger machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

