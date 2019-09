Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Samsatg, 21.9.2019 erhielt die Polizei gegen 16.50 Uhr einen Einsatz in Walstedde, Dorfbauerschaft. Ein Mitteiler informierte die Beamten über eine verletzte Person, die sich dort aufhielt. Rettungskräfte brachten den Mann zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen arbeitet der 45-Jährige bei einem Kirmesbetrieb. Sein Chef soll ihn in Walstedde ausgesetzt und geschlagen haben. Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhalts Personen, die den Vorfall beobachtet oder ein verdächtige Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

