Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Einsätze wegen Brände

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.9.2019 wurde die Polizei zu zwei Bränden in Ahlen gerufen. Gegen 14.40 Uhr brannte eine Mülltonne auf dem Schulhof der Sekundarschule an der Sedanstraße. Gegen 15.45 Uhr hatte ein Unbekannter auf zwei unbebauten Grundstücken an der Straße Im Elsken ein Feuer im Unterholz gelegt. Im Zusammenhang mit diesen und vorherigen Bränden sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell