Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der am Samstag, 20.9.2019, zwischen 15.15 Uhr und 16.10 Uhr ein Auto an der Kleistraße in Drensteinfurt beschädigte. Der graue Peugeot 207 stand gegenüber den Parkboxen des Tennisvereins und hat einen Schaden an der Fahrertür. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

