Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Bei Verkehrsüberwchung Fahren ohne Führerschein festgestellt

Warendorf (ots)

Bei einer Verkehrsüberachwung am Freitag, 20.9.2019, 13.30 Uhr nahmen die Beamten ein Fahrzeug wahr, dessen Fahrer von der Westkirchener Straße auf die Gartenstraße in Beelen abbog. Dieses Auto war den Beamten aus einem früheren Einsatz bekannt, so dass sie den Fahrzeugführer kontrollierten. Dabei stellten sie fest, dass der 68-jährige Fahrer erneut ohne Führerschein fuhr. Des Weiteren war der Beelener alkoholisiert. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann mit zur Wache, wo der Atemalkohlwert gerichtsverwertbar getestet wurde.

