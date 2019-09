Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.9.2019 nahmen Beamte einen Ahlener nach einer Auseinandersetzung gegen 3.50 in Ahlen auf dem Marktplatz in Gewahrsam. Der 21-Jährige steht im Verdacht mit einer weiteren Person zwei Ahlener geschlagen und getreten zu haben. Bei der Auseinandersetzung wurden die beiden Ahlener, 21 und 23 Jahre alt, verletzt. Alle drei Beteiligten waren stark alkoholisiert. Da sich der 21-jährige Tatverdächtige gegenüber den Einsatzkräften weiterhin aggressiv verhielt und bei einem Einsatz in einem Lokal etwa 30 Minuten zuvor bereits neagtiv aufgefallen war, verbrachte er den Rest der Nacht im Gewahrsam.

Gegen 3.20 Uhr kam es bereits zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, 21 und 24 Jahre alt, die sich in einem Lokal am Marktplatz gegenseitig körperlich attackierten.

Die Polizisten leiteten in beiden Fällen Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell