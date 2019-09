Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Bei Arbeiten schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.9.2019, 8.25 Uhr verletzten sich zwei Arbeiter bei Restaurationsarbeiten an einem Dachstuhl einer Stallung in Everswinkel, Schuter. Die beiden Mitarbeiter, 29 und 53 Jahre alt, befanden sich in einem Gerüstkonstrukt auf der Gabel des Traktors eines 53-jährigen Everswinklers. Als sich die beiden Männer auf die linke Seite begaben, kippte das gesamte Konstrukt plötzlich nach links und fiel mit den Arbeitern aus einer Höhe von etwa drei Metern zu Boden. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell