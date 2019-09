Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Nach Auseinandersetzung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 22.9.2019 kam es gegen 3.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Gästen eines Lokals an der Bahnhofstraße in Ostbevern. Diese trugen die Beteiligten auf der Straße aus, wobei ein 44-jähriger aus Cham durch die Schläge sowie Tritte von mutmaßlich fünf Personen verletzt wurde. Dabei soll es auch zu einer Beschädigung an einem Auto der Beteiligten gekommen sein. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell