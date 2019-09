Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Mitarbeiter der Stadt beleidigt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.9.2019 beleidigte ein 17-Jähriger gegen 21.10 Uhr zwei Mitarbeiter der Stadt Sassenberg als diese ihn, einen 18-jährigen Warendorfer und eine weitere Person überprüfen wollten. Die teilweise bekannten Personen hielt sich verbotswidrig auf einem Schulhof an der Brookstraße auf. Im Verlauf der Überprüfung warf der Beelener eine Getränkedose nach den Angestellten und alle drei flüchteten.

Gegen 21.45 Uhr entdeckten die Mitarbeiter den Beelener sowie den Warendorfer in einem Auto an der Von-Galen-Straße. Die beiden hatten sich in dem Fahrzeug eingeschlossen, um die Kontrolle zu verhindern. Als sich ein 35-jähriger Ordnungsamtsmitarbeiter vor den Pkw stellte, flüchtete der 17-Jährige aus dem Fahrzeug und der 18-Jährige fuhr ohne Vorwarnung los. Dabei überrollte ein Reifen den Fuß des 35-Jährigen, der glücklicherweise unverletzt blieb.

Die Polizei leiteten gegen beide Person Ermittlungsverfahren ein.

