Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.9.2019 hielten Polizisten gegen 00.05 Uhr einen Autofahrer auf der Nordstraße in Sendenhorst an. Bei der Überfprüfung des 27-Jährigen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Beckuemer unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund des positiven Vortests nahmen die Beamten den jungen Mann zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache.

